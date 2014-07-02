Bocchetta tripla, 043
Ugello triplo manuale. Regolazione getto comoda. Per idropulitrici con iniettore; getto in bassa pressione per applicazione detergente o lavoro in bassa pressione. Raccordo M 18x1.5.
Ugello triplo manuale. Regolazione getto comoda. Per idropulitrici con iniettore; getto in bassa pressione per applicazione detergente o lavoro in bassa pressione. Raccordo M 18x1.5.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|300
|Dimensione ugello ( )
|43
|Temperatura (°C)
|max. 80
|Attacco filettato
|M 18
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3