Bocchetta tripla, 050
Ugello triplo con cambio manuale dell'ugello. Comoda regolazione del getto. Per idropulitrici ad alta pressione con iniettore, getto a ventaglio a bassa pressione per la rimozione e l'applicazione del detergente. Connettore M 18x1,5.
Ugello triplo con cambio manuale dell'ugello. Robusto, durevole e anti-intasamento. Comoda commutazione tra getto a matita ad alta pressione (0°), getto a ventaglio ad alta pressione (25°) o getto a ventaglio a bassa pressione (40°). Per idropulitrici ad alta pressione con iniettore; getto a ventaglio a bassa pressione per la rimozione e l'applicazione del detergente. Connettore M 18 x 1,5.
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|300
|Dimensione ugello ( )
|50
|Temperatura (°C)
|max. 80
|Attacco filettato
|M 18
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3