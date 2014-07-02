Bocchetta tripla, 050

Ugello triplo con cambio manuale dell'ugello. Comoda regolazione del getto. Per idropulitrici ad alta pressione con iniettore, getto a ventaglio a bassa pressione per la rimozione e l'applicazione del detergente. Connettore M 18x1,5.

Ugello triplo con cambio manuale dell'ugello. Robusto, durevole e anti-intasamento. Comoda commutazione tra getto a matita ad alta pressione (0°), getto a ventaglio ad alta pressione (25°) o getto a ventaglio a bassa pressione (40°). Per idropulitrici ad alta pressione con iniettore; getto a ventaglio a bassa pressione per la rimozione e l'applicazione del detergente. Connettore M 18 x 1,5.

Specifiche

Dati tecnici

Pressione max. (bar) 300
Dimensione ugello ( ) 50
Temperatura (°C) max. 80
Attacco filettato M 18
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo