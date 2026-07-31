Bocchetta tripla, 055
Ugello triplo commutabile manualmente con ugello in acciaio inossidabile. Robusto, resistente e resistente allo sporco. Facile passaggio del getto tra flusso del punto ad alta pressione (0 °), flusso piatto ad alta pressione con contorno dell'ugello di potenza (25 °) e flusso piatto a bassa pressione (40 °). Per le macchine con iniettori, viene utilizzato un flusso piatto a bassa pressione per l'aspirazione e l'applicazione del detergente. Connettore M 18 x 1,5
Ugello triplo commutabile manualmente con ugello in acciaio inossidabile. Robusto, resistente e resistente allo sporco. Facile passaggio del getto tra flusso del punto ad alta pressione (0 °), flusso piatto ad alta pressione con contorno dell'ugello di potenza (25 °) e flusso piatto a bassa pressione (40 °). Per le macchine con iniettori, viene utilizzato un flusso piatto a bassa pressione per l'aspirazione e l'applicazione del detergente. Connettore M 18 x 1,5
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione max. (bar)
|300
|Dimensione ugello ( )
|55
|Temperatura (°C)
|max. 80
|Attacco filettato
|M 18
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3