Boundary wire
Mostra al rasaerba robotizzato il percorso intorno al tuo giardino: il cavo perimetrale da 150 m per navigare in sicurezza nel prato.
L'area del prato da rasare può essere definita con precisione con il cavo perimetrale da 150 m. Il rasaerba robotizzato può navigare in modo affidabile nel prato all'interno del cavo perimetrale.
Caratteristiche e vantaggi
Definisce l'area del prato da falciare
- La navigazione affidabile all'interno del filo impedisce al robot tosaerba di lasciare il prato.
- Scompare sotto la superficie del prato senza lasciare traccia dopo alcune settimane.
Le aree possono essere regolate ed espanse liberamente
Guida il robot tosaerba direttamente nella stazione di ricarica
Può essere posato sottoterra: Fino a 10 cm sotto la superficie del prato
Specifiche
Dati tecnici
|lunghezza del cavo (m)
|150
|Peso (kg)
|1,6
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,8
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|190 x 190 x 55
Aree di applicazione
- Prato