Montare la catena della motosega a batteria CNS 18-30 sulla sua barra lunga 30 cm è facile e veloce grazie al sistema di tensionamento della catena senza attrezzi. Raggiunge sempre prestazioni di taglio ottimali ed è altamente durevole e versatile. Anche il basso valore di vibrazione della catena a basso contraccolpo è impressionante.