Catena di ricambio per motosega a batteria

Ottieni sempre tagli della massima qualità con la catena della motosega a batteria CNS 18-30 sulla sua barra lunga 30 cm. La sostituzione è semplice grazie al sistema di tensionamento della catena senza attrezzi.

Montare la catena della motosega a batteria CNS 18-30 sulla sua barra lunga 30 cm è facile e veloce grazie al sistema di tensionamento della catena senza attrezzi. Raggiunge sempre prestazioni di taglio ottimali ed è altamente durevole e versatile. Anche il basso valore di vibrazione della catena a basso contraccolpo è impressionante.

Caratteristiche e vantaggi
Catena di alta qualità
La catena può essere sostituita senza attrezzi
Basso effetto contraccolpo
Specifiche

Dati tecnici

Colore argento
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 430 x 35 x 5
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Abbattimento di piccoli alberi
  • Rami
  • Legna da ardere