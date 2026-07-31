Catena di ricambio per motosega a batteria
Ottieni sempre tagli della massima qualità con la catena della motosega a batteria CNS 18-30 sulla sua barra lunga 30 cm. La sostituzione è semplice grazie al sistema di tensionamento della catena senza attrezzi.
Montare la catena della motosega a batteria CNS 18-30 sulla sua barra lunga 30 cm è facile e veloce grazie al sistema di tensionamento della catena senza attrezzi. Raggiunge sempre prestazioni di taglio ottimali ed è altamente durevole e versatile. Anche il basso valore di vibrazione della catena a basso contraccolpo è impressionante.
Caratteristiche e vantaggi
Catena di alta qualità
La catena può essere sostituita senza attrezzi
Basso effetto contraccolpo
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|argento
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|430 x 35 x 5
Aree di applicazione
- Abbattimento di piccoli alberi
- Rami
- Legna da ardere