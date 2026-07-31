Catena di ricambio per seghetto telescopico

La catena di ricambio per la lama di 20cm del seghetto telescopico PSW 18-20 Battery permette di raggiungere risultati di potatura di alta qualità nel tempo.

La catena di ricambio può essere cambiata semplicemente e velocemente grazie al sistema di tensionamento. La catena è versatile e permette di raggiungere risultati di potatura sempre perfetti. Valori di vibrazione molto bassi.

Caratteristiche e vantaggi
Catena di alta qualità
  • Raggiungi i risultati di taglio ottimali con la sega a batteria.
Sostituire la catena è facile
  • Sostituire la catena è facile grazie al sistema di tensionamento
Specifiche

Dati tecnici

Colore argento
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 330 x 35 x 5
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Rami