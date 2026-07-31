Catena di ricambio per seghetto telescopico
La catena di ricambio per la lama di 20cm del seghetto telescopico PSW 18-20 Battery permette di raggiungere risultati di potatura di alta qualità nel tempo.
La catena di ricambio può essere cambiata semplicemente e velocemente grazie al sistema di tensionamento. La catena è versatile e permette di raggiungere risultati di potatura sempre perfetti. Valori di vibrazione molto bassi.
Caratteristiche e vantaggi
Catena di alta qualità
- Raggiungi i risultati di taglio ottimali con la sega a batteria.
Sostituire la catena è facile
- Sostituire la catena è facile grazie al sistema di tensionamento
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|argento
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|330 x 35 x 5
Aree di applicazione
- Rami