Comodo strumento per lavori di pulizia con sistemi di sabbiatura con ghiaccio secco nel processo Liquid-to-Pellet di Kärcher. La chiave ad anello allenta i coperchi delle bombole di CO2 e allo stesso tempo serve per fissare il tubo di CO2 alla bombola di CO2. La chiave è posizionata sul collegamento del cilindro dell'Ice Blaster per un trasporto semplice e per proteggerlo dalla perdita.