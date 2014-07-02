Cono di tenuta completo
Per installare un tubo flessibile ad alta pressione con raccordo maschio su filettatura con M22 x 1,5 Alternativa: 4.111-032.0 Adattatore 4 - Dispositivo nuovo / Tubo flessibile vecchio girevole
Per installare un tubo flessibile ad alta pressione con raccordo maschio su filettatura con M22 x 1,5 Alternativa: 4.111-032.0 Adattatore 4 - Dispositivo nuovo / Tubo flessibile vecchio girevole
Specifiche
Dati tecnici
|Attacco filettato
|M22 x 1,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2