Cono di tenuta completo

Per installare un tubo flessibile ad alta pressione con raccordo maschio su filettatura con M22 x 1,5 Alternativa: 4.111-032.0 Adattatore 4 - Dispositivo nuovo / Tubo flessibile vecchio girevole

Per installare un tubo flessibile ad alta pressione con raccordo maschio su filettatura con M22 x 1,5 Alternativa: 4.111-032.0 Adattatore 4 - Dispositivo nuovo / Tubo flessibile vecchio girevole

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato M22 x 1,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2