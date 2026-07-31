Coperchio per Mop Box per secchi 10 L e 20 L
Accessorio aggiuntivo per il mop box sul nostro Classic Trolley e Premium Trolley: coperchio del mop box per coprire i secchi da 5 litri. Protegge in modo affidabile la vostra flotta di pulizia e i panni contro l'ingresso di sporcizia.
Specifiche
Dati tecnici
|Peso senza accessori (kg)
|0,4
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,4
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|550 x 240 x 15
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Pavimento - pulizia a umido