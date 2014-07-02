Curva con regolatore del flusso d'aria, T/NT, DN 32, plastica, antistatica, clip 1,0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori
Curva in plastica antistatica DN 32 con regolatore di flusso d'aria per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Connessione clip 1.0 all'estremità del tubo, connessione conica all'estremità degli accessori.
Grazie alle sue proprietà antistatiche, la curva in plastica DN 32 riduce la carica elettrostatica durante l'aspirazione, mentre il regolatore del flusso d'aria integrato diminuisce le forze di scorrimento durante la pulizia di pavimenti tessili a pelo lungo o molto densi. La curva ha un collegamento a clip 1.0 all'estremità del tubo flessibile e quindi garantisce generalmente la compatibilità con gli aspiraliquidi prodotti fino al 2016. L'estremità dell'accessorio ha anche un collegamento a cono, che può essere utilizzato per collegare il tubo di aspirazione o gli ugelli di aspirazione.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 32
|Materiale
|Plastica
|Versione
|Antistatico
|Collegamento all'estremità accessoria
|Cono
|Collegamento al tubo di aspirazione¹⁾
|Clip 1.0
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|290 x 75 x 50