Grazie alle sue proprietà antistatiche, la curva in plastica DN 32 riduce la carica elettrostatica durante l'aspirazione, mentre il regolatore del flusso d'aria integrato diminuisce le forze di scorrimento durante la pulizia di pavimenti tessili a pelo lungo o molto densi. La curva ha un collegamento a clip 1.0 all'estremità del tubo flessibile e quindi garantisce generalmente la compatibilità con gli aspiraliquidi prodotti fino al 2016. L'estremità dell'accessorio ha anche un collegamento a cono, che può essere utilizzato per collegare il tubo di aspirazione o gli ugelli di aspirazione.