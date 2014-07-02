Curva, NT, DN 35, plastica, clip 1,0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori

Curva in plastica DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di un collegamento a clip 1.0 all'estremità del tubo e di un collegamento a cono all'estremità dell'accessorio.

Curva in plastica DN 35 per l'utilizzo con aspiraliquidi e aspiraliquidi con tubi di aspirazione dotati di attacco clip 1.0 e quindi generalmente compatibile con aspiratori prodotti fino al 2016. L'estremità dell'accessorio dispone anche di un attacco a cono, che può essere utilizzato per collegare l'aspirazione tubo o bocchette di aspirazione.

Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Materiale Plastica
Collegamento all'estremità accessoria Cono
Collegamento al tubo di aspirazione¹⁾ Clip 1.0
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 245 x 70 x 50
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