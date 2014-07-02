Curva, NT, DN 35, plastica, clip 1,0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori
Curva in plastica DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di un collegamento a clip 1.0 all'estremità del tubo e di un collegamento a cono all'estremità dell'accessorio.
Curva in plastica DN 35 per l'utilizzo con aspiraliquidi e aspiraliquidi con tubi di aspirazione dotati di attacco clip 1.0 e quindi generalmente compatibile con aspiratori prodotti fino al 2016. L'estremità dell'accessorio dispone anche di un attacco a cono, che può essere utilizzato per collegare l'aspirazione tubo o bocchette di aspirazione.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Materiale
|Plastica
|Collegamento all'estremità accessoria
|Cono
|Collegamento al tubo di aspirazione¹⁾
|Clip 1.0
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|245 x 70 x 50