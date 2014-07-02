Custodia lamiera di acciaio

Sistema di sicurezza personale certificato per lavori sul tetto. Contenuto: dispositivo anticaduta mobile con ammortizzatore e fune di kernmantle da 15 m, imbracatura, imbracatura di ancoraggio e cassa in lamiera d'acciaio.

Sistema di sicurezza personale certificato e conforme agli standard per lavorare in sicurezza sul tetto. La protezione anticaduta contiene un dispositivo anticaduta mobile con ammortizzatore e corda kernmantle da 15 m, un'imbracatura, una cinghia di ancoraggio per il fissaggio del dispositivo anticaduta e una pratica custodia in lamiera di acciaio per lo stoccaggio e il trasporto.

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato M22 x 1,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 8,4
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo