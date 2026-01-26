Bottiglia spray per applicazione detergente, 1l
I detergenti possono essere applicati senza sforzo con il flacone spray. E' possibile regolare continuamente la direzione e il flusso dello spray. E' possibile installare la bottiglia sull'idropulitrice facilmente e senza attrezzi. Compatibile con tutte le idropulitrici.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|1
|Confezione da (Pezzo(i))
|3
|Peso con imballo (kg)
|0,6