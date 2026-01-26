Bottiglia spray per applicazione detergente, 1l

I detergenti possono essere applicati senza sforzo con il flacone spray. E' possibile regolare continuamente la direzione e il flusso dello spray. E' possibile installare la bottiglia sull'idropulitrice facilmente e senza attrezzi. Compatibile con tutte le idropulitrici.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 1
Confezione da (Pezzo(i)) 3
Peso con imballo (kg) 0,6
Detergenti