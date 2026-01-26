Detergente Premium per cerchioni, RM 667 Home&Garden, 500ml

Detergente lavacerchioni RM 667, con massimo potere pulente e formula ad azione rapida. Aiuta a rimuovere tutti i tipi di sporco accumulato sui cerchioni.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (ml) 500
Confezione da (Pezzo(i)) 8
Peso con imballo (kg) 0,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 70 x 100 x 245
  • Cerchi