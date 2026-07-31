Lavavetri per auto antigelo concentrato (5L) RM 670, 5l

Detergente e antigelo ideale per la pulizia dei vetri e dei fari. Impedisce il congelamento del parabrezza e garantisce una vista senza striature e senza riflessi. Compatibile con tutte le idropulitrici serie K2-K7.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 5
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 5,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 192 x 145 x 248
Lavavetri per auto antigelo concentrato (5L) RM 670, 5l
Lavavetri per auto antigelo concentrato (5L) RM 670, 5l
Lavavetri per auto antigelo concentrato (5L) RM 670, 5l
Macchine compatibili
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Aree di applicazione
  • Parabrezza
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