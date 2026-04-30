Il concentrato detergente per biciclette RM 640N è composto per oltre il 99% da ingredienti rinnovabili e di derivazione naturale e costituisce 2 litri di detergente per applicazione manuale. Ideale per l'applicazione con il getto di schiuma delle idropulitrici Kärcher a media e bassa pressione. Come ricarica per il detergente naturale per biciclette, il concentrato può essere utilizzato per riempire quattro volte il flacone spray. Il concentrato è stato formulato appositamente per la pulizia di biciclette specialistiche (ad esempio e-bike, pedelec, mountain bike o bici da corsa). La formula è stata testata per la compatibilità dei materiali ed è adatta per materiali delicati come carbonio, alluminio o gomma. Ha un elevato effetto dissolvente sullo sporco ma è comunque facile da risciacquare per un'applicazione economica dell'acqua.