Natural bike cleaner concentrato RM 640N, 500ml
Detergente per biciclette concentrato per l'applicazione con gli ugelli schiumogeni a media e bassa pressione e come ricarica per il detergente naturale in un flacone spray da 0,5 l.
Il concentrato detergente per biciclette RM 640N è composto per oltre il 99% da ingredienti rinnovabili e di derivazione naturale e costituisce 2 litri di detergente per applicazione manuale. Ideale per l'applicazione con il getto di schiuma delle idropulitrici Kärcher a media e bassa pressione. Come ricarica per il detergente naturale per biciclette, il concentrato può essere utilizzato per riempire quattro volte il flacone spray. Il concentrato è stato formulato appositamente per la pulizia di biciclette specialistiche (ad esempio e-bike, pedelec, mountain bike o bici da corsa). La formula è stata testata per la compatibilità dei materiali ed è adatta per materiali delicati come carbonio, alluminio o gomma. Ha un elevato effetto dissolvente sullo sporco ma è comunque facile da risciacquare per un'applicazione economica dell'acqua.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (ml)
|500
|Confezione da (Pezzo(i))
|8
|Peso con imballo (kg)
|0,4