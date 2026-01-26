Per superfici lucide in tutta la casa: il Multi-Surface Cleaner Concentrate RM 508 può essere utilizzato in tutta la casa e rimuove efficacemente grasso e depositi come macchie di cibo. Il concentrato detergente raggiunge un risultato di pulizia ad asciugatura rapida e senza aloni su tutte le superfici resistenti all'acqua come piani di lavoro, piastrelle del bagno, pavimenti e frontali dei mobili.