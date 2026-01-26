Detergente multisuperficie concentrato RM 508, 500ml

Il detergente concentrato multisuperficie RM 508 può essere utilizzato in tutta la casa, asciuga rapidamente e senza lasciare aloni ed è adatto a tutte le superfici resistenti all'acqua.

Per superfici lucide in tutta la casa: il Multi-Surface Cleaner Concentrate RM 508 può essere utilizzato in tutta la casa e rimuove efficacemente grasso e depositi come macchie di cibo. Il concentrato detergente raggiunge un risultato di pulizia ad asciugatura rapida e senza aloni su tutte le superfici resistenti all'acqua come piani di lavoro, piastrelle del bagno, pavimenti e frontali dei mobili.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (ml) 500
Confezione da (Pezzo(i)) 8
Peso con imballo (kg) 0,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 65 x 65 x 210
Aree di applicazione
  • Pulizia superfici