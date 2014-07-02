Cera per parquet laminati, RM 531, 1l

Ottima cera protettiva per parquet e superici laminate. Rimuove impronte e ricrea una pellicola protettiva sulla superficie che appare più compatta. Nota: Lasciare asciugare sulla superficie per 24 ore, non applicare acqua, non spostare mobili né camminare con le scarpe sulla superficie trattata durante queste 24 ore.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 1
Confezione da (Pezzo(i)) 6
Peso con imballo (kg) 1,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 100 x 100 x 215
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Parquet verniciati
  • Pavimenti laminati
  • Pavimenti in sughero