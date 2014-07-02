Cera per parquet laminati, RM 531, 1l
Ottima cera protettiva per parquet e superici laminate. Rimuove impronte e ricrea una pellicola protettiva sulla superficie che appare più compatta. Nota: Lasciare asciugare sulla superficie per 24 ore, non applicare acqua, non spostare mobili né camminare con le scarpe sulla superficie trattata durante queste 24 ore.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|1
|Confezione da (Pezzo(i))
|6
|Peso con imballo (kg)
|1,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|100 x 100 x 215
Aree di applicazione
- Parquet verniciati
- Pavimenti laminati
- Pavimenti in sughero