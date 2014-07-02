Cera per parquet RM 530 per FP303, 1l
Ottima cera protettiva per superfici in legno brillanti o lucide. Rimuove impronte e ricrea una pellicola protettiva sulla superficie che appare piu compatta. Nota: Lasciare asciugare sulla superficie per 24 h, non applicare acqua, non spostare mobili né camminare con scarpe sulla superficie trattata durante queste 24 h.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|1
|Confezione da (Pezzo(i))
|6
|Peso (kg)
|1
|Peso con imballo (kg)
|1,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|100 x 100 x 215
Prodotto
- Forma una pellicola protettiva
- Dona un aspetto fresco e pulito
- Lascia una rifinitura semi-matt
- Lucida la superficie
- Il corpo della bottiglia è realizzato al 100% in plastica riciclata
- Prodotto in Germania
Aree di applicazione
- Pavimenti in legno cerati
- Pavimenti in legno con finitura in olio/cera