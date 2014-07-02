Cera per parquet RM 530 per FP303, 1l

Ottima cera protettiva per superfici in legno brillanti o lucide. Rimuove impronte e ricrea una pellicola protettiva sulla superficie che appare piu compatta. Nota: Lasciare asciugare sulla superficie per 24 h, non applicare acqua, non spostare mobili né camminare con scarpe sulla superficie trattata durante queste 24 h.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 1
Confezione da (Pezzo(i)) 6
Peso (kg) 1
Peso con imballo (kg) 1,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 100 x 100 x 215
Prodotto
  • Forma una pellicola protettiva
  • Dona un aspetto fresco e pulito
  • Lascia una rifinitura semi-matt
  • Lucida la superficie
  • Il corpo della bottiglia è realizzato al 100% in plastica riciclata
  • Prodotto in Germania
Cera per parquet RM 530 per FP303, 1l
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Pavimenti in legno cerati
  • Pavimenti in legno con finitura in olio/cera