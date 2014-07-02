RM 532 - Cera per pavimenti, pietra, linoleum e PVC, 1l
Prenditi cura e proteggi i tuoi pavimenti in materiale natuale o artificiale. Rimuove ogni segno e crea un film protettivo che lascia il pavimento brillante.
Prenditi cura e proteggi i tuoi pavimenti in materiale natuale o artificiale. Rimuove ogni segno e crea un film protettivo che lascia il pavimento brillante. Non è consigliabile calpestare il pavimento con le scarpe per 24 ore dopo l'applicazione.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|1
|Confezione da (Pezzo(i))
|6
|Peso con imballo (kg)
|1,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|100 x 100 x 215
Aree di applicazione
- Pavimenti in pietra naturale o sintetica
- Pavimenti in linoleum
- Pavimenti in PVC