RM 532 - Cera per pavimenti, pietra, linoleum e PVC, 1l

Prenditi cura e proteggi i tuoi pavimenti in materiale natuale o artificiale. Rimuove ogni segno e crea un film protettivo che lascia il pavimento brillante. Non è consigliabile calpestare il pavimento con le scarpe per 24 ore dopo l'applicazione.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 1
Confezione da (Pezzo(i)) 6
Peso con imballo (kg) 1,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 100 x 100 x 215
Macchine compatibili
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Pavimenti in pietra naturale o sintetica
  • Pavimenti in linoleum
  • Pavimenti in PVC