Detergente RM 533 per pietra, linoleum e PVC, per Lucidatrice FP 303, 1l
Rimuove alla perfezione strati di cera e sporco ostinato su superfici dure, linoleum, PVC, parquet e legno. Per ottenere un risultato davvero brillante, trattare la superficie con una cera Kärcher. Nota: non usare su superfici di legno non trattate.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|1
|Confezione da (Pezzo(i))
|6
|Peso con imballo (kg)
|1,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|90 x 90 x 215
Prodotto
- Pulisce a fondo
- Rimuove i vecchi strati di cera
- Elimina lo sporco ostinato
- Forma un'ottima base per il nuovo strato di cera
- Il corpo della bottiglia è realizzato al 100% in plastica riciclata
- Prodotto in Germania
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H290 Può essere corrosivo per i metalli.
- H319 Provoca grave irritazione oculare.
- P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P234 Conservare soltanto nell'imballaggio originale.
- P264 Lavare accuratamente dopo l’uso.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337 + P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P406 Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ recipiente provvisto di rivestimento interno resistente.
Aree di applicazione
- Pavimenti in pietra
- Pavimenti in linoleum
- Pavimenti in PVC