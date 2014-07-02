Detergente RM 533 per pietra, linoleum e PVC, per Lucidatrice FP 303, 1l

Rimuove alla perfezione strati di cera e sporco ostinato su superfici dure, linoleum, PVC, parquet e legno. Per ottenere un risultato davvero brillante, trattare la superficie con una cera Kärcher. Nota: non usare su superfici di legno non trattate.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 1
Confezione da (Pezzo(i)) 6
Peso con imballo (kg) 1,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 90 x 90 x 215
Prodotto
  • Pulisce a fondo
  • Rimuove i vecchi strati di cera
  • Elimina lo sporco ostinato
  • Forma un'ottima base per il nuovo strato di cera
  • Il corpo della bottiglia è realizzato al 100% in plastica riciclata
  • Prodotto in Germania
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • H290 Può essere corrosivo per i metalli.
  • H319 Provoca grave irritazione oculare.
  • P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P234 Conservare soltanto nell'imballaggio originale.
  • P264 Lavare accuratamente dopo l’uso.
  • P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337 + P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P406 Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ recipiente provvisto di rivestimento interno resistente.
Aree di applicazione
  • Pavimenti in pietra
  • Pavimenti in linoleum
  • Pavimenti in PVC