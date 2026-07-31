L'eco!Booster è adatto per idropulitrici ad acqua fredda e calda (fino a 85 °C) di Kärcher, è compatibile con l'interfaccia EASY!Lock e ha una dimensione dell'ugello di 040. Rispetto all'ugello Power Kärcher, offre un'impressionante prestazione dell'area superiore del 50%. La maggiore ampiezza del getto garantisce un ridotto consumo di energia e acqua e quindi una migliore efficienza. È ideale per la pulizia di superfici delicate come facciate intonacate o pareti in legno. Il rivoluzionario concetto di ugello dirige il flusso d'acqua con l'aiuto dell'aria aspirata nel sistema. Ciò consente risultati di pulizia impressionanti in tempi rapidi, il che è particolarmente importante per settori come l'edilizia o la pulizia dei veicoli.