eco!Booster TR040 Professionale
eco!Booster con una resa superficiale superiore del 50% rispetto alla spazzola Power Kärcher; ideale per superfici delicate. Per idropulitrici ad acqua fredda e calda (dimensione ugello 040)
L'eco!Booster è adatto per idropulitrici ad acqua fredda e calda (fino a 85 °C) di Kärcher, è compatibile con l'interfaccia EASY!Lock e ha una dimensione dell'ugello di 040. Rispetto all'ugello Power Kärcher, offre un'impressionante prestazione dell'area superiore del 50%. La maggiore ampiezza del getto garantisce un ridotto consumo di energia e acqua e quindi una migliore efficienza. È ideale per la pulizia di superfici delicate come facciate intonacate o pareti in legno. Il rivoluzionario concetto di ugello dirige il flusso d'acqua con l'aiuto dell'aria aspirata nel sistema. Ciò consente risultati di pulizia impressionanti in tempi rapidi, il che è particolarmente importante per settori come l'edilizia o la pulizia dei veicoli.
Caratteristiche e vantaggi
Prestazioni di pulizia maggiorate del 50% rispetto alla lancia tradizionale
Efficienza idrica superiore del 50%¹⁾
Efficienza energetica superiore del 50%¹⁾
Estremamente versatile
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione (bar)
|max. 300
|Temperatura (°C)
|max. 85
|Dimensione ugello ( )
|40
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,5
¹⁾ Basato sulla capacità di pulire il 50% di superficie in più rispetto a un getto piatto standard Kärcher con la stessa quantità di energia e acqua.
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pulizia di facciate
- Applicazioni municipali, ad esempio pulizia di facciate o recinzioni.
- Lavaggio veicoli
- Per la pulizia delle stalle in agricoltura