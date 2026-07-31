Rispetto alla spazzola Power Kärcher, l'eco!Booster offre una resa superficiale superiore del 50%. È ideale per la pulizia di superfici delicate come facciate intonacate o pareti in legno. Inoltre, la maggiore larghezza del getto comporta una maggiore efficienza, con conseguente riduzione del consumo di energia e acqua. L'eco!Booster è adatto per idropulitrici ad acqua fredda e calda (fino a 85 °C) di Kärcher, è compatibile con l'interfaccia EASY!Lock e ha una dimensione dell'ugello di 045. Il rivoluzionario concetto di ugello aspira l'aria per dirigerla il flusso d'acqua. In questo modo si ottengono risultati di pulizia eccellenti in meno tempo, il che fa una differenza significativa per gruppi target come il settore edile o la pulizia dei veicoli.