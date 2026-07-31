eco!Booster TR045 Professionale
eco!Booster con il 50% in più di resa superficiale rispetto alla spazzola Power Kärcher; adatto per superfici delicate. Per idropulitrici ad acqua fredda e calda (dimensione ugello 045).
Rispetto alla spazzola Power Kärcher, l'eco!Booster offre una resa superficiale superiore del 50%. È ideale per la pulizia di superfici delicate come facciate intonacate o pareti in legno. Inoltre, la maggiore larghezza del getto comporta una maggiore efficienza, con conseguente riduzione del consumo di energia e acqua. L'eco!Booster è adatto per idropulitrici ad acqua fredda e calda (fino a 85 °C) di Kärcher, è compatibile con l'interfaccia EASY!Lock e ha una dimensione dell'ugello di 045. Il rivoluzionario concetto di ugello aspira l'aria per dirigerla il flusso d'acqua. In questo modo si ottengono risultati di pulizia eccellenti in meno tempo, il che fa una differenza significativa per gruppi target come il settore edile o la pulizia dei veicoli.
Caratteristiche e vantaggi
Prestazioni di pulizia maggiorate del 50% rispetto alla lancia tradizionale
- Pulizia più accurata, rapida sostenibile.
Efficienza idrica superiore del 50%¹⁾
- Risparmio di acqua
Efficienza energetica superiore del 50%¹⁾
- Risparmio di energia
Estremamente versatile
- Particolarmente adatto per superfici delicate come quelle verniciate o in legno
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione (bar)
|max. 300
|Temperatura (°C)
|max. 85
|Dimensione ugello ( )
|45
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,5
¹⁾ Basato sulla capacità di pulire il 50% di superficie in più rispetto a un getto piatto standard Kärcher con la stessa quantità di energia e acqua.
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Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pulizia di facciate
- Applicazioni municipali, ad esempio pulizia di facciate o recinzioni.
- Lavaggio veicoli
- Per la pulizia delle stalle in agricoltura