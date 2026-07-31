EDI 4 ricambio rondella
Rondella di ricambio per raschiagiaccio EDI 4, con robuste lame in plastica per rimuovere anche il ghiaccio più ostinato sul parabrezza dell'auto.
Rimuove il ghiaccio dal parabrezza dell'auto in modo rapido e pratico. La sostituzione del disco è semplice e non richiede l'uso di attrezzi, si effettua in pochi secondi. Il disco raschiatore di nuova concezione è dotato di cinque lame e lavora a un livello di rumorosità fino a 4 dB(A) inferiore rispetto alla versione precedente durante le operazioni di sghiacciamento.
Caratteristiche e vantaggi
Disco raschiatore rotante con robuste lame in plastica
Sostituzione del disco senza attrezzi
Riduzione del volume di rumore
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|109 x 109 x 16
Aree di applicazione
- Parabrezza