Rimuove il ghiaccio dal parabrezza dell'auto in modo rapido e pratico. La sostituzione del disco è semplice e non richiede l'uso di attrezzi, si effettua in pochi secondi. Il disco raschiatore di nuova concezione è dotato di cinque lame e lavora a un livello di rumorosità fino a 4 dB(A) inferiore rispetto alla versione precedente durante le operazioni di sghiacciamento.