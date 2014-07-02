Filtro idrico
Montaggio all'entrata macchina, 150 µm
Montaggio all'entrata macchina, 150 µm
Specifiche
Dati tecnici
|Allacciamento idrico (Pollici)
|1″
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,4
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S *KAP
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S *KAP
- HD 10/25-4 S *VEX
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus