Filtro idrico

Montaggio entrata macchina, 80 µm

Montaggio entrata macchina, 80 µm

Specifiche

Dati tecnici

Allacciamento idrico (Pollici) 3/4″ / 1″
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,3
Macchine compatibili
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