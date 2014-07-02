FRV 30

Con l'aspirazione integrata e automatica dell'acqua sporca, l'FRV 30 rende la pulizia delle superfici ancora più efficiente. Non è più necessario risciacquare la superficie dopo la pulizia, poiché l'acqua sporca può essere rimossa attraverso il tubo di aspirazione da 5 m in dotazione. Altre caratteristiche includono i rulli dello sterzo antitraccia e i doppi cuscinetti in ceramica. Il kit ugelli specifico per la macchina deve essere ordinato separatamente.