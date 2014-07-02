Il detergente per superfici FRV 30 Me in acciaio inossidabile rende possibile la pulizia con acqua calda fino a 85 ° C. Grazie all'aspirazione automatica integrata dell'acqua sporca, FRV 30 Me rende più efficiente la pulizia delle superfici sia all'interno che all'esterno. FRV 30 Me è dotato di un tubo di aspirazione lungo 7,5 m resistente alla temperatura in poliuretano. Ulteriori caratteristiche di qualità del detergente per superfici ad alte prestazioni sono i rulli dello sterzo antitraccia e il doppio cuscinetto in ceramica. Dati tecnici: max. 250 bar, 1300 l / h. (Ordinare separatamente il kit ugelli specifico per la macchina.)