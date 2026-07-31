FRV 50 ME

Grazie all'aspirazione automatica dell'acqua di scarico, il lavasuperfici FRV 50 Me in acciaio inossidabile rende più efficiente la pulizia delle superfici sia all'interno che all'esterno. Pulizia con acqua calda fino a 85 °C. L' FRV 50 Me è dotato di un tubo di aspirazione in poliuretano resistente alle temperature di 7,5 m. Ulteriori caratteristiche di qualità sono i rulli di guida antitraccia e il doppio cuscinetto in ceramica. Il kit di ugelli specifico per la macchina deve essere ordinato separatamente. Max. 250 bar / 1.300 l/h / 85 °C.