Caratteristiche e vantaggi
Quick Connect: raccordo rapido
  • Sistema di connessione rapida per un facile collegamento alla pistola e al tubo ad alta pressione.
Raccordo a baionetta
  • Raccorda tutti gli accessori Kaercher
Chiusura di sicurezza per i bambini
  • Il grilletto della pistola è bloccato.
Colore nero
Peso (kg) 0,4
Peso con imballo (kg) 0,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 548 x 191 x 38
