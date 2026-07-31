Garage per RCX
Il garage protegge il robot rasaerba RCX da sole e pioggia. Il tetto del garage può essere ripiegato per utilizzare il robot rasaerba nella stazione di ricarica.
Il robusto robot rasaerba RCX è ben protetto da sole e pioggia, ma il garage può aumentarne ulteriormente la durata. Il robusto tetto in plastica protegge da forti precipitazioni e dalla luce solare, preservando l'aspetto e la funzionalità del dispositivo. Il tetto del garage può essere ripiegato per consentire un comodo utilizzo del robot rasaerba nella stazione di ricarica. Il garage può essere installato in pochi semplici passaggi e fissato saldamente al terreno con i quattro picchetti in dotazione.
Caratteristiche e vantaggi
Protezione dalle intemperie
- Sotto il garage, il robot tagliaerba è protetto dal sole e dalle precipitazioni.
- Grazie a questa protezione è possibile aumentare la durata del robot rasaerba.
Facile da montare
- Il garage si monta in pochi semplici passaggi.
- Il garage può essere fissato al terreno in modo rapido e sicuro utilizzando i quattro picchetti in dotazione.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|3,4
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|885 x 625 x 380