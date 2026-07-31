Il robusto robot rasaerba RCX è ben protetto da sole e pioggia, ma il garage può aumentarne ulteriormente la durata. Il robusto tetto in plastica protegge da forti precipitazioni e dalla luce solare, preservando l'aspetto e la funzionalità del dispositivo. Il tetto del garage può essere ripiegato per consentire un comodo utilizzo del robot rasaerba nella stazione di ricarica. Il garage può essere installato in pochi semplici passaggi e fissato saldamente al terreno con i quattro picchetti in dotazione.