Grazie all'infinita regolazione dell'angolo del giunto articolato ad alta pressione - fino a 120 ° - è possibile pulire senza fatica le aree difficili da raggiungere durante le operazioni di pulizia ad alta pressione. Questo strumento consente di pulire macchine, veicoli, sottocarri, facciate, tetti e molti altri oggetti in modo rapido ed efficiente. È fissato, molto facilmente e comodamente, direttamente sulla lancia di lavaggio dell'idropulitrice.