Giunto flessibile per l'alta pressione

Per aree difficili da raggiungere: giunto articolato ad alta pressione con regolazione dell'angolo infinita fino a 120 °. Basta collegarlo direttamente alla lancia di lavaggio dell'idropulitrice.

Grazie all'infinita regolazione dell'angolo del giunto articolato ad alta pressione - fino a 120 ° - è possibile pulire senza fatica le aree difficili da raggiungere durante le operazioni di pulizia ad alta pressione. Questo strumento consente di pulire macchine, veicoli, sottocarri, facciate, tetti e molti altri oggetti in modo rapido ed efficiente. È fissato, molto facilmente e comodamente, direttamente sulla lancia di lavaggio dell'idropulitrice.

Specifiche

Dati tecnici

Pressione massima di lavoro (bar) 300
Temperatura (°C) max. 155
Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,5
Macchine compatibili
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