Accessori
Con gli Accessori originali Kärcher il campo di applicazione dei nostri prodotti si amplia ancora. I nostri kit Accessori sono progettati per portare a termine compiti specifici: il Kit sabbiatura, ad esempio, trasforma l'idropulitrice in un'idrosabbiatrice, ideale per eliminare ruggine e graffiti.
Accessori per idropulitrici Home&Garden
Amplia gli usi della tua idropulitrice Kärcher grazie all'ampia gamma di accessori: trasformala nella tua alleata ideale per affrontare tutte le sfide di pulizia all'esterno della tua casa!