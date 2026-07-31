Confortevole in ogni situazione: l'impugnatura aggiuntiva è facile da collegare alla lancia a spruzzo della nostra nuova generazione EASY! Lock e semplifica il lavoro consentendo di regolare la postura in base al compito specifico. Cambiare regolarmente la postura allevia la tensione sul tuo corpo, rendendo il lavoro più rilassato. Grazie alla lancia a spruzzo ruotabile a 360 °, l'impugnatura aggiuntiva può essere semplicemente ruotata completamente mentre si lavora per una maggiore flessibilità.