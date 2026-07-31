Iniettore detergente A.P.

Dosaggio del detergente ad alta pressione 3 - 5%

Dosaggio del detergente ad alta pressione 3 - 5%

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato M22 x 1,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,9
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Accessori