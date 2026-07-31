Kit avvolgitubo per macchine a benzina della gamma HDS, 20 m

Kit di attacco avvolgitubo per installazione sulla macchina. Per lo stoccaggio sicuro e ordinato di tubi ad alta pressione (con tubo di collegamento all'uscita HP della macchina). Girevole sotto pressione con attacco 22 x 1,5.

Avvolgitubo per montagggio sulla macchina. Per riporre in modo sicuro ed ordinato il tubo A.P. (con tubo di allacciamento all'uscita dell'A.P. dal lato macchina). Girevole sotto pressione con allacciamento 22 x 1,5

Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza (m) 20
Colore nero
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 6,9

Scope of supply

  • Avvolgi tubo
  • Tubo di collegamento
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo