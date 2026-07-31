Kit avvolgitubo per macchine a benzina della gamma HDS, 20 m
Kit di attacco avvolgitubo per installazione sulla macchina. Per lo stoccaggio sicuro e ordinato di tubi ad alta pressione (con tubo di collegamento all'uscita HP della macchina). Girevole sotto pressione con attacco 22 x 1,5.
Avvolgitubo per montagggio sulla macchina. Per riporre in modo sicuro ed ordinato il tubo A.P. (con tubo di allacciamento all'uscita dell'A.P. dal lato macchina). Girevole sotto pressione con allacciamento 22 x 1,5
Specifiche
Dati tecnici
|Lunghezza (m)
|20
|Colore
|nero
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|6,9
Scope of supply
- Avvolgi tubo
- Tubo di collegamento