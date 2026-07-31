Kit di montaggio
Per aumentare le prestazioni di pulizia con i sistemi di sabbiatura con ghiaccio secco: Adattatore speciale per l'apertura della valvola di pressione residua (RPV) delle bombole di CO2.
Questo adattatore speciale consente una pulizia intensiva con i sistemi di sabbiatura del ghiaccio secco Kärcher nel processo Liquid-to-Pellet, anche quando si utilizzano bombole di CO2. Mentre le valvole di pressione residua limitano la quantità di CO2 e possono ridurre la potenza di pulizia, l'adattatore garantisce che nella macchina affluisca sempre la quantità necessaria di CO2. In questo modo è possibile aumentare la prestazione di pulizia.
Specifiche
Dati tecnici
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,5