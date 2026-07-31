Kit di montaggio CO2 di trazione 5m

Tubo di prolunga con una lunghezza di 5 m per il collegamento di bombole di CO2 o pacchi di bombole agli abbattitori di ghiaccio secco con produzione integrata di ghiaccio secco.

Tubo di prolunga per sabbiatori di ghiaccio secco con tecnologia liquido-pellet per la produzione di ghiaccio secco da CO2 liquida per un utilizzo immediato. Kärcher consiglia soprattutto la prolunga di 5 metri per ampliare il campo di utilizzo della macchina L2P quando si utilizzano pacchi di bombole di CO2. Il tubo è adatto anche per il collegamento di singole bombole di CO2.

Specifiche

Dati tecnici

Peso (kg) 2
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 3
Dimensioni (L × P × A) (mm) 5000 x 42 x 42
Macchine compatibili
Prodotti in gamma