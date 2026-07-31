Il kit di fissaggio del contatore del tempo trascorso può essere installato facilmente sulla centrale. Il dispositivo di posizionamento è già previsto nella progettazione dell'unità di controllo. Il contatore ha un display digitale. Con il kit di attacco per il contatore del tempo trascorso, gli operatori possono determinare l'esatto tempo di funzionamento della macchina. In questo modo è possibile ottimizzare gli intervalli di manutenzione e le ore di funzionamento fino ad oggi sono facilmente visibili.