Kit di montaggio detergente vasca

La lancia è adatta per la pulizia di sistemi di grondaie. A causa della forma della lancia e dell'ugello speciale, la grondaia può essere pulita senza rimuovere le piastre di copertura.

La lancia è adatta per la pulizia di sistemi di grondaie. A causa della forma della lancia e dell'ugello speciale, la grondaia può essere pulita senza rimuovere le piastre di copertura.

Specifiche

Dati tecnici

Lunghezza (mm) 960
Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,9
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