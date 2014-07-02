Kit di montaggio fissaggio tubo flessibi

Ventosa per il fissaggio del tubo di aspirazione su superfici lisce.

Ventosa per il fissaggio del tubo di aspirazione su superfici lisce.

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato M22 x 1,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Macchine compatibili
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