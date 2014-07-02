Kit di montaggio labbro in gomma

Per pavimenti lisci in interni. Il tergipavimento aumenta le prestazioni di aspirazione dell'FRV 30 e riduce al minimo la quantità di acqua residua. Ciò significa che il pavimento è asciutto in pochi minuti.

Si consiglia l'uso del tergipavimento per FRV 30 su pavimenti lisci in ambienti chiusi. Aumenta le prestazioni di aspirazione e riduce al minimo la quantità di acqua residua. Ciò significa che il pavimento interno è asciutto in pochi minuti.

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato M22 x 1,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo