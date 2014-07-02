Kit di montaggio parasporco

Benna in acciaio zincato per la raccolta di sporco grossolano e per il fissaggio del tubo di aspirazione nelle aree esterne.

Benna in acciaio zincato per la raccolta di sporco grossolano e per il fissaggio del tubo di aspirazione nelle aree esterne.

Specifiche

Dati tecnici

Peso comprensivo di imballaggio (kg) 3,7
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