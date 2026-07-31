Kit di montaggio protezione antispruzzi
Paraspruzzi regolabile per lavori di pulizia con sistemi di sabbiatura con ghiaccio secco nel processo Liquid-to-Pellet.
L'utile paraspruzzi trattiene in modo affidabile lo sporco che si stacca durante la sabbiatura con ghiaccio secco e protegge l'utente. Si collega semplicemente all'ugello per la sabbiatura del ghiaccio secco e grazie al suo design intelligente si adatta facilmente e rapidamente alla dimensione dell'ugello utilizzato e alla superficie da pulire.
Specifiche
Dati tecnici
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1