Kit di montaggio supporto cappuccio Home
Pratico supporto per tenere i coperchi delle bombole di CO₂ durante i lavori di pulizia con sistema di sabbiatura con ghiaccio secco nel processo Liquid-to-Pellet, sicuro contro la perdita.
Affinché nulla vada perduto durante i lavori di pulizia con i sistemi di sabbiatura con ghiaccio secco Kärcher nel processo Liquid-to-Pellet: supporto per i coperchi delle bombole di CO₂ per un aggancio rapido e semplice alla Home Base della macchina.
Specifiche
Dati tecnici
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1