Kit di montaggio ugello schiuma

Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.

Kit agente schiumogeno. L'ugello in schiuma è ideale per l'uso in aree sanitarie e nell'industria alimentare e dove sono necessari lunghi tempi di applicazione. Si collega alla lancia (sostituisce l'ugello ad alta pressione).

Specifiche

Dati tecnici

Attacco filettato EASY!Lock
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1
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