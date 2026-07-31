Kit di montaggio Y-distributore aria com
Speciale raccordo a Y per il collegamento di 2 tubi dell'aria compressa di piccola sezione agli abbattitori di ghiaccio secco.
Il raccordo a Y appositamente progettato consente il collegamento di 2 tubi dell'aria compressa di piccola sezione direttamente ai sistemi di sabbiatura del ghiaccio secco Kärcher con l'innovativo processo Liquid-to-Pellet. L'accessorio facile da installare porta ad un aumento della quantità di aria compressa per l'alimentazione dell'Ice Blaster e quindi ad un aumento diretto delle prestazioni di pulizia.
Specifiche
Dati tecnici
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,3
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|106 x 100 x 27