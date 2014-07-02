Kit ugelli per set Inno/Easy Foam

Kit di schiuma Inno con iniettore detergente: l'innovativo sistema di schiuma ad alta pressione per l'uso con idropulitrici mobili e fisse HD e HDS per la pulizia o la disinfezione. Lancia doppia con ugello in schiuma e getto ad alta pressione per il risciacquo. L'iniettore detergente ad alta pressione presenta una valvola di dosaggio precisa (0-5%). I kit ugelli devono essere ordinati separatamente.

Specifiche

Dati tecnici

Portata (l/h) 500 - 600
Attacco filettato M22 x 1,5
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo