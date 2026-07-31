Il binario di guida CNS 36-35 è l'accessorio ideale per la motosega a batteria CNS 36-35 e offre numerosi vantaggi. Il binario è facile e veloce da cambiare ed è progettato per essere ultra robusto e duraturo. Utilizzato in combinazione con la catena, il binario di guida offre la massima sicurezza grazie a un basso effetto di contraccolpo, consentendo agli utenti di lavorare in completa sicurezza e controllo e offre anche le migliori prestazioni di taglio possibili in un'ampia gamma di applicazioni. Il binario di guida CNS 36-35 è la scelta perfetta per chiunque abbia bisogno di una motosega Kärcher affidabile e potente per lavori in giardino.