Lama tagliaerba

Nessuna imprecisione, nessuna irregolarità: la lama affilata in acciaio con una larghezza di taglio di 37 centimetri per il tosaerba LMO 4-18 Dual è una garanzia.

Il prato è appena tagliato e gli sfalci sono tutti ordinatamente raccolti nel sacco raccoglierba grazie al design accurato delle lame: il risultato perfetto per una giornata in giardino! Tutto questo grazie alla lama in acciaio affilata del tosaerba a doppia batteria LMO 4-18, che non sfilaccia l'erba e non lascia macchie irregolari sul prato. La lama taglia in modo affidabile all'altezza di taglio richiesta su una larghezza di taglio di 37 centimetri, lasciando un prato che è una gioia per gli occhi! La sostituzione della lama del tosaerba richiede solo pochi semplici passaggi.

Caratteristiche e vantaggi
Lama d'acciaio super affilata
Facile ricambio per lama
Design efficiente
Accessori perfettamente abbinati
Specifiche

Dati tecnici

Larghezza di taglio (cm) 37
Colore nero
Peso (kg) 0,3
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,4
Dimensioni (L × P × A) (mm) 370 x 94 x 18
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Prato