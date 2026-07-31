Il prato è appena tagliato e gli sfalci sono tutti ordinatamente raccolti nel sacco raccoglierba grazie al design accurato delle lame: il risultato perfetto per una giornata in giardino! Tutto questo grazie alla lama in acciaio affilata del tosaerba a doppia batteria LMO 4-18, che non sfilaccia l'erba e non lascia macchie irregolari sul prato. La lama taglia in modo affidabile all'altezza di taglio richiesta su una larghezza di taglio di 37 centimetri, lasciando un prato che è una gioia per gli occhi! La sostituzione della lama del tosaerba richiede solo pochi semplici passaggi.