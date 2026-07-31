Lama tagliaerba
Nessuna imprecisione, nessuna irregolarità: la lama affilata in acciaio con una larghezza di taglio di 37 centimetri per il tosaerba LMO 4-18 Dual è una garanzia.
Il prato è appena tagliato e gli sfalci sono tutti ordinatamente raccolti nel sacco raccoglierba grazie al design accurato delle lame: il risultato perfetto per una giornata in giardino! Tutto questo grazie alla lama in acciaio affilata del tosaerba a doppia batteria LMO 4-18, che non sfilaccia l'erba e non lascia macchie irregolari sul prato. La lama taglia in modo affidabile all'altezza di taglio richiesta su una larghezza di taglio di 37 centimetri, lasciando un prato che è una gioia per gli occhi! La sostituzione della lama del tosaerba richiede solo pochi semplici passaggi.
Caratteristiche e vantaggi
Lama d'acciaio super affilata
Facile ricambio per lama
Design efficiente
Accessori perfettamente abbinati
Specifiche
Dati tecnici
|Larghezza di taglio (cm)
|37
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,3
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,4
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|370 x 94 x 18
Aree di applicazione
- Prato